La giunta regionale della Liguria ha approvato la quantificazione della penale da applicare a Trenitalia per il mancato rispetto degli obblighi contrattualmente stabiliti in riferimento alla fornitura nel 2019 dei servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale.

La somma è di quasi 2,5 milioni (2.471.814,94 euro, pari al montante massimo previsto dal comma 3 dell’articolo 22 del contratto di servizio).

La giunta ha inoltre deliberato di non procedere all’aumento delle tariffe ferroviarie previsto dal contratto di servizio 2018-2032 a decorrere dal 1 gennaio 2021, rinviando al 1 maggio 2021 gli adeguamenti tariffari.

Decisa la sospensione fino alla definizione della chiusura contabile relativa agli esercizi

2018 e 2019 la compensazione prevista per il rinvio dell’aumento tariffario.

L’applicazione della penale a Trenitalia è sospesa in attesa del confronto tra PEF e CER 2019 che si concluderà entro il 15 febbraio 2021, per accertare l’esistenza dei presupposti per procedere a eventuali compensazioni previo accertamento dei debiti e dei crediti reciproci tra le parti.

La deliberazione – si legge nella delibera di giunta – sarà notificata a Trenitalia spa in vista dei successivi adempimenti di competenza.