«Stamane, la conferenza dei servizi indetta da Regione Liguria ha dato il via libera agli interventi di dragaggio, bonifica e realizzazione di opere marine infrastrutturali per la messa in sicurezza del litorale, del centro storico e di via Avenaggi. Sono opere importantissime e attese da anni, che prevedono anche l’allargamento e allungamento della spiaggia “dei Cavallini” quale strumento di protezione: la spiaggia diventerà libera e attrezzata, rispondendo così ad una richiesta particolarmente sentita da cittadini e turisti». Lo ha dichiarato il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco.

La gara d’appalto per l’assegnazione delle due tranche di lavori è stata indetta dal Comune di Rapallo: al momento, gli uffici competenti sono in fase di verifica delle documentazioni delle ditte provvisoriamente aggiudicatrici. I lavori inizieranno nei primi mesi del 2021.

Oggi, inoltre, la giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo che riguarda la modifica dell’atto suppletivo della concessione demaniale marittima n. 1666/1971 proposta delle Società Porto turistico internazionale di Rapallo (Ptir) e Bizzi & Partners (b&p) di prevedere la figura del garante ausiliario. Entro la fine dell’anno 2020 la pratica verrà discussa in consiglio comunale.