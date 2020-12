Novanta indicatori, di cui circa sessanta aggiornati al 2020 per raccontare l’impatto della pandemia sulle città. La trentunesima indagine del Sole 24Ore sulla qualità della vita vede la Liguria in controtendenza rispetto al Nord Italia: tutta in miglioramento. Genova (19esima) celebra con una buona performance la riapertura del viadotto sul Polcevera dopo il crollo del ponte Morandi recuperando 26 posizioni.

Il capoluogo ligure è quinto per ambiente e servizi, sesto per ricchezza e consumi, 22esimo per cultura e tempo libero, 25esimo per affari e lavoro. Molto indietro invece per demografia e società e per giustizia e sicurezza (97esimo posto in entrambe le categorie).

Anche le altre liguri segnano alcuni record: Imperia (81esima, +8 posizioni) si posiziona in testa per iscrizioni anagrafiche nei primi sei mesi dell’anno; Savona (48esima, +24) registra la densità di ristoranti più elevata; La Spezia è 45esima, +4).

Per comprendere meglio l’impatto della pandemia che ha sconvolto il 2020 – e inevitabilmente ha influito sulla la qualità della vita nelle province – l’indagine del Sole 24 Ore propone anche un focus su 25 indicatori, aggiornati tra il 30 giugno e ottobre di quest’anno. Tra questi: il Pil pro capite; le ore di cassa integrazione autorizzate; il Reddito di cittadinanza; i decessi e le nascite; le iscrizioni e le cancellazioni all’anagrafe e al registro imprese; il numero di bar e ristoranti; la litigiosità in tribunale.

Imperia è tra le città dove si è registrato un boom di start up (+200%). Le classifiche nelle sei categorie la vedono però molto indietro su alcuni aspetti: 27esima per cultura e tempo libero, 48esima per ricchezza e consumi, 76esima per affari e lavoro, 80esima per ambiente e servizi, 91esima per demografia e società e 102esima per giustizia e sicurezza.

La Spezia è 14esima per cultura e tempo libero, 17esima per ricchezza e consumi, 18esima per ambiente e servizi, 45esima per affari e lavoro, 92esima per giustizia e sicurezza e 95esima per demografia e società.

Savona addirittura è seconda per cultura e tempo libero, 35esima sia per ricchezza e consumi, sia per ambiente e servizi, 46esima per affari e lavoro, 87esima per gustizia e sicurezza e 105esima per demografia e società.