Domani, martedì 15 dicembre, alle 14.30 verrà illustrato il nuovo bando di Start 4.0 per contributi alle imprese su progetti innovativi in tema di tecnologie abilitanti 4.0 per la sicurezza delle infrastrutture critiche.

Oltre mezzo milione di euro di contributi per il supporto della trasformazione digitale.

Per seguire la presentazione clicca qui