Ha aperto a Genova, in via Marassi 41, il nuovo ufficio postale di ultima generazione Genova 4, che offre ai cittadini la possibilità di utilizzare i servizi di Poste Italiane e svolgere ogni tipo di operazione in modo più agevole e sicuro.

La nuova sede è dotata di 6 sportelli polifunzionali dove sarà possibile svolgere tutte le operazioni finanziarie e postali oltre che di una spaziosa sala consulenza, per maggior privacy della clientela, che potrà essere così servita con rapidità e, al contempo, accurata attenzione specialistica, finanziaria e commerciale.

È inoltre presente e accessibile dall’esterno un atm Postamat, disponibile sette giorni su sette e 24 ore su 24, che consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Inoltre, il nuovo Postamat di ultima generazione può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Lo sportello è anche dotato di monitor digitale a elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.

L’Ufficio Postale di Genova 4 è dotato di tutte le misure di sicurezza per garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro tramite apposita segnaletica a pavimento e di speciali pannelli schermanti in plexiglass. Il personale che opera allo sportello é dotato di mascherine, guanti e gel disinfettante presente anche nella sala al pubblico.

La sede di Via Marassi sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8,20 alle 19,05, il sabato dalle 8,20 alle 12,35.