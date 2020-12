Apre domani a Genova un nuovo punto vendita Penny Market. Lo store, situato in corso Europa, ha una superficie di circa 750 metri quadrati ed è dotato di parcheggio interrato.

Questo punto vendita, il quarto a Genova e il primo nel levante cittadino, prosegue idealmente il percorso di espansione di Penny Market in Liguria. Negli ultimi tre anni i punti vendita sono passati da due a circa una decina.

Il nuovo spazio ha un assortimento di circa duemila prodotti tra dry e freschi, e vanta una scelta selezionata anche nel settore non food, per una shopping experience all’insegna dell’italianità. Nel nuovo Penny Market il consumatore trova un vasto assortimento di prodotti nazionali, per una spesa volta a valorizzare – con responsabilità – le eccellenze italiane in ambito food e non.

Grande attenzione alla sostenibilità per questo nuovo punto vendita, che adotta tecnologie con basso impatto ambientale in grado di migliorare la percezione dell’ambiente: corpi illuminanti a led ad alta resa cromatica e bassi consumi e banchi frigoriferi con chiusure vetrate in grado di abbattere i consumi e migliorare il comfort climatico lungo il percorso di acquisto.