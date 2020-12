«Per il futuro, in ottica delle prossime Comunali in Liguria, da Sarzana ad altre competizioni, bisogna partire dallo schema adottato in occasione delle ultime elezioni regionali, ovvero mettere insieme a Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Lista Sansa, Linea Condivisa e Europa Verde/Demos, per allargare. Abbiamo il tempo per costruire una proposta valida e lungimirante per le elezioni comunali. E mi permetto di suggerire di partire prima possibile, e con un metodo ben definito».

Lo dichiara il deputato genovese di Leu, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera.

«Il punto di partenza − aggiunge Pastorino − è già a disposizione: quello dell’alleanza che ha sostenuto Sansa. Da lì occorre partire per renderlo più largo possibile, incrociando persone, idee e altri soggetti politici nella costruzione di una proposta forte e credibile per la svolta nell’amministrazione della città. Nel corso delle regionali, abbiamo sostenuto, anche con i nostri candidati, l’esperienza di Linea Condivisa che ha portato alla rielezione in Consiglio di Gianni Pastorino. Proprio con lui ci stiamo impegnando per proseguire quel tipo di percorso e di strutturare Linea Condivisa nel territorio della provincia della Spezia. L’obiettivo è quello di allargare quel tipo di alleanza. E lo faremo nelle prossime settimane, anche per individuare i referenti territoriali ufficiali del gruppo che a oggi ancora non esistono in nessun luogo della provincia».