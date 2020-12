Il consiglio di amministrazione di Maps ha approvato il deposito, presso i competenti Registri delle Imprese, del progetto di fusione per incorporazione in Maps di Roialty e Memelabs, entrambe controllate al 100%. La riunione degli organi amministrativi delle incorporande è fissata il 15 dicembre quando si riuniranno anche i consigli di amministrazione di Artexe e IG Consulting, società interamente controllate da Maps Healthcare (controllata a sua volta al 90% da Maps), per l’approvazione del deposito, presso i rispettivi Registri delle Imprese, del progetto di fusione di IG Consulting in Artexe.

Le operazioni di fusione, si legge in una nota, sono volte alla razionalizzazione e semplificazione della struttura societaria del gruppo Maps e, in particolare, consentiranno, mediante la riduzione del numero di entità giuridiche che svolgono attività affini, di ottimizzare la gestione, riducendo i costi amministrativi e organizzativi, concentrando, al contempo, il know-how e le attività in precedenza svolte dalle incorporande. Le integrazioni societarie prospettate apporteranno anche significativi miglioramenti quanto a sinergie interne e ottimizzazione dei costi di struttura.

Le società che vanno a fondersi sono proprietarie e gestiscono prodotti software tutti complementari tra loro, che non si sovrapporranno tra loro dopo le fusioni, e che, dunque, non comporteranno effetti negativi in termini di potenziale perdita di ricavi.