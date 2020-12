Savona e Genova sono tra le città italiane che registrano la più alta percentuale di acquisti pet online. Lo rende noto una ricerca di Everli, marketplace della spesa online che, analizzando gli acquisti effettuati online negli ultimi dodici mesi, ha stilato la classifica delle 10 città italiane che hanno registrato i maggior volumi di acquisti dedicati alla cura degli amici a quattro zampe.

In generale, i prodotti per animali rientrano nella top 15 dei più acquistati dagli italiani (al 15esimo posto), subito dopo i generi alimentari primari come frutta e verdura, o i prodotti per i bambini e per l’infanzia.

Secondo i dati di Everli, gli appassionati di animali si concentrano soprattutto al nord della Penisola e in particolare in Lombardia e in Liguria. Savona si piazza al secondo posto, mentre Genova è al settimo. In testa Mantova, che detiene il primato a livello nazionale per maggior numero di acquisti pet online al supermercato.

Per quello che riguarda i prodotti, Savona, con il 36%, è tra le città che registrano il volume maggiore di spesa per la categoria di alimenti per cani. Per quanto riguarda invece il cibo per gatti, i volumi più alti si concentrano nella città di Mantova (67%), per un soffio davanti a Savona e Genova (64%).

Ma lo shopping per gli amici a quattro zampe non è solo food: ci sono utenti particolarmente attenti al tempo dedicato al gioco e alle coccole degli amici pelosi e si trovano soprattutto in Liguria. Genova e Savona detengono rispettivamente il primo e il secondo posto nella classifica delle città in cui si sono acquistati più giochi e accessori per animali nel 2020. Chiudono la top 5 della categoria le province di Bergamo (3°), Torino (4°) e Brescia (5°).