Il Comune di Lerici ha emesso un avviso pubblico che concede la possibilità, su espressa richiesta del soggetto interessato, di estensione della durata delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033, ai sensi della L. 30/12/18 n. 145, art. 1, commi 682, 683, 684 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2018.

Lerici diventa così il secondo comune della provincia spezzina a consentire ai concessionari, così come è previsto dalla legge, con una semplice istanza indirizzata all’ufficio demanio marittimo dell’ente di proseguire il rapporto concessorio vigente fino al 2033.

Come sottolineano le associazioni di categoria, “la concessione della proroga è indispensabile per la pianificazione di investimenti, ammodernamenti e per lo stesso sviluppo qualitativo del turismo costiero, già fortemente penalizzato dalle limitazioni imposte dalla necessità di distanziamento e rispetto delle norme anti contagio”.