La nuova variante di Coronovarus individuata in Inghilterra ha spaventato le borse europee, che oggi hanno chiuso tutte in forte ribasso. Parigi segna -2,43%, Francoforte -2,82%, -1,73%, Madrid -3,08%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share, Ftse Mib -2,57%, Ftse Aim Italia -0,54%. Poco mosso lo spread Btp/Bund, attestato su 112 punti (variazione +1,31%, rendimento Btp 10 anni +0,54%, rendimento Bund 10 anni-0,58%).

I timori che la mutazione del virus rende inutili i vaccini messi a punto e già in distribuzione e allontani la ripresa dell’economia che sembrava imminente penalizzano anche il greggio (Wti -3,9% a 47,2 dollari). E hanno effetti anche sul mercato valutario: la sterlina scende 0,916 per un euro (da 0,9083); euro/dollaro a 1,221 (1,226) e 126,4 yen (invariato); dollaro/yen a 103,42 (103,3).

A Piazza Affari ribassi del petrolio hanno affossato i titoli del settore. Eni ha chiuso a -4,37% e Saipem -3,93%.