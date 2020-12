Dall’1 dicembre al 31 marzo 2021, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle 16,30 alle 6 del mattino successivo, si potrà sostare gratuitamente all’interno del parcheggio sotterraneo di piazza Europa alla Spezia.

Lo ha deciso la giunta comunale, che ha approvato la riattivazione della convenzione con Europapark, la società che gestisce il parcheggio interrato di piazza Europa.

«A seguito degli incontri con le associazioni di categoria per l’emergenza Covid-19 e i provvedimenti nazionali intrapresi per contenere la diffusione del contagio – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – si è trovato un accordo a sostegno del commercio pur mantenendo chiara e ferma l’esigenza di dover mantenere sotto controllo la curva epidemiologica. Grazie alla mediazione di tutti, abbiamo trovato un equilibrio con la convenzione fra Comune e Europa Park per l’utilizzo gratuito del parcheggio per alcune ore durante il weekend nella speranza di incentivare i consumi a ridosso del Natale in centro e nei negozi sotto casa. Ora che la Liguria è tornata zona gialla non possiamo permetterci di tornare indietro, per questo invito tutti alla prudenza e alla responsabilità per non pregiudicare il periodo natalizio ormai alle porte».

Inoltre, per favorire più agili spostamenti veicolari in città, l’amministrazione ha stabilito che dall’1 dicembre fino al 6 gennaio 2021 tutti i giovedì dalle 16 alle 20, si potrà sostare in tutte le aree adibite a parcheggio a tariffazione, comprese le zone a rotazione, in deroga al pagamento, all’interno del quadrilatero che comprende VIA ALDO FERRARI (da rotatoria 2 giugno a via Fiume) – VIA FIUME (da Ponte Scorza a rotatoria Saint Bon) – VIA 20 SETTEMBRE (da Saint Bon a Via Veneto) – VIA VENETO (DA Via XX Settembre a Via Crispi) – VIA CRISPI (da Via Veneto al braccio adducente a Via Valdellora 1-39) – VIA RE DI PUGLIA (da Via Crispi a Via Veneto) – VITTORIO VENETO (da Via Redipuglia a P.zza Dante) – PIAZZA DANTE – VIALE ITALIA /da Piazza Dante a Viale Amendola) – VIALE AMENDOLA (da viale Italia a rotatoria 2 Giugno)) – VIALE ITALIA (da P.zza Dante a P.zza Concordia) – CORSO NAZIONALE – VIA DEL CANALETTO (da P.zza Concordia a Via Sarzana) – VIA SARZANA (da via Del Canaletto a largo Marcantone).

A decorrere dall’8 dicembre e fino al 6 gennaio 2021 gli spazi interessati da lavori di scavo e di occupazione suolo pubblico per aree di cantiere, dovranno essere adeguatamente ripristinati e resi disponibili alla pubblica circolazione.

Si tratta di misure studiate per non congestionare la città e agevolare gli spostamenti soprattutto nel periodo natalizio dove il traffico veicolare e pedonale aumenta notevolmente e garantire, così, la massima fruibilità delle strade, degli spazi di sosta e degli spazi a disposizione dei pedoni.