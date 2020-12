Il Centro Commerciale Le Terrazze continua ad ospitare Asl5 per sostenere e supportare la campagna di promozione dei vaccini antinfluenzali rivolta ai bambini da 6 mesi a 6 anni.

Fino al 22 dicembre 2020, presso l’infermeria al terzo piano del centro commerciale, i pediatri Mauro Biagioni, Livio Fattorini, Sauro Baratta, Gloriana Pelizzi, Maria Sechi, Patrizia Biggi e Laura Cesati insieme agli infermieri di Asl5, previo appuntamento, somministrano gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale ai bambini da 6 mesi a 6 anni.

Per la prenotazione del vaccino è necessario rivolgersi al proprio pediatra e per ricevere maggiori informazioni oltre è possibile scrivere anche alla mail dedicata vaccinazioni2020@asl5.liguria.it con oggetto vaccinazione pediatrica.

La vaccinazione contro l’influenza stagionale quest’anno è particolarmente raccomandata in quanto è fondamentale sia per la tutela della salute, soprattutto nei soggetti piu’ a rischio come i bambini, sia per semplificare la gestione tra i casi sospetti Covid-19 e quelli di influenza i cui sintomi sono molto simili.