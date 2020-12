«Il Consiglio di Amministrazione di Lsct – La Spezia Container Terminal S.p.A., a nome dei suoi azionisti, il Gruppo Contship Italia e Marinvest, desidera esprimere profonda preoccupazione per le recenti dichiarazioni attribuite al Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale». Lo annuncia in una nota Lsct.

Nei giorni scorsi alcuni organi di stampa avevano riportato dichiarazioni attribuite a Francesco Di Sarcina, circa i rapporti tra Msc e Contship nella partnership in Lsct e circa il rischio che Contship possa dirottare i propri investimenti da porto della Spezia ad altri porti.

«Il consiglio – si legge ancora nella nota – desidera sottolineare quanto segue: Entrambi gli azionisti sono uniti e condividono il loro impegno nella joint venture che ha trasformato, in questi anni, il terminal Lsct in uno dei gateway più efficienti e moderni del Sud Europa. Questa partnership continua ad essere salda e stabile. Il consiglio di amministrazione conferma anche che il piano di sviluppo per Lsct, annunciato il 29 ottobre 2020 tramite un comunicato stampa del gruppo Contship Italia, prosegue e sarà realizzato da Lsct, riflettendo gli obiettivi ambiziosi definiti per i prossimi quattro anni. Il consiglio di amministrazione vuole esprimere la sua gratitudine a tutti gli stimati clienti di Lsct e al supporto trasversale ricevuto dalla comunità imprenditoriale locale, dai fornitori e dai partner commerciali. Il consiglio riconosce che il 2020 è stato un anno straordinario ed estremamente impegnativo. Un ringraziamento particolare va a tutti i dipendenti di Lsct, che hanno lavorato duramente per mantenere alte le prestazioni e la qualità del servizio, durante tutti questi mesi. Il consiglio si augura infine che queste voci anonime e infondate, relative ad un ipotetico cambiamento della struttura azionaria di Lsct, cessino definitivamente. Il terminal di La Spezia, così come molti altri terminal, si prepara ad affrontare molte sfide, nel 2021 e negli anni successivi. Siamo oggi a testimoniare una cooperazione tra gli azionisti volta a ottenere un chiaro obiettivo: crescere e continuare a raccogliere nuovi successi».