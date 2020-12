La rete Mooney – partecipata al 70% da Sisal Group e al 30% da Banca5 (gruppo Intesa Sanpaolo) – ha avviato la piena operatività di prodotti e servizi finanziari di prossimità e dei principali servizi di pagamento in oltre 45mila esercizi presenti in modo capillare sull’intero territorio nazionale.

Negli oltre 1.000 esercizi convenzionati in Liguria, i clienti Intesa Sanpaolo possono quindi pagare e accedere ad alcune attività transazionali di base – come bollette, carte prepagate, ricariche telefoniche, bonifici e Mav (pagamento mediante avviso) – in modo semplice, veloce e sicuro.

Tra queste, il prelievo di denaro contante fino a un massimo di 250 euro giornalieri, servizio gratuito fino al 30 giugno 2021. Per effettuare il prelievo, oltre alla propria carta di debito del circuito Maestro, Mastercard, Visa o Visa Electron, basta esibire la tessera sanitaria nazionale che consente la lettura elettronica del codice fiscale.

L’elenco aggiornato degli esercizi convenzionati è disponibile su App e sito web di Mooney.

La rete Mooney potrà integrare quella delle filiali Intesa Sanpaolo, in particolare in quelle aree del Paese dove la concentrazione della popolazione è più bassa e, di conseguenza si ha una minore presenza di sportelli bancari e di Atm.

Esercizi convenzionati