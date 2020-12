Qualche buona notizia per il mercato immobiliare del settore non residenziale a Genova nel terzo trimestre 2020 a confronto con lo stesso periodo del 2019 secondo i dati ufficiali dell’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda gli uffici la variazione nel terzo trimestre è positiva sulle superfici oggetto di compravendita: +30,5% rispetto allo stesso periodo del 2019.

La superficie media oggetto di transazione è di 164,1 metri quadrati.

Una differenza, sulla superficie media, di ben 41,4 metri quadrati.

In totale sono stati 5.018 i metri quadrati venduti/acquistati, 31 le unità (-2,4% rispetto al terzo trimestre 2019).

Sui negozi e laboratori il calo delle unità vendute/comprate è del 3,3% nel terzo trimestre: 68. Lieve l’aumento delle superfici: 5.829 metri quadrati nel trimestre (+0,2%). La superficie media venduta è di 85,5 metri quadrati (+2,9 la differenza di metri quadrati rispetto al terzo trimestre 2019).

In calo più marcato è sui depositi commerciali e le autorimesse