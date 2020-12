È scattato a Genova il divieto di effettuare vendite promozionali.

Il divieto durerà per i prossimi 60 giorni fino alla data di inizio saldi invernali, fissata per il 29 gennaio dalla Regione Liguria in accordo con le associazioni di categoria (Confcommercio e Confesercenti Liguria).

«Ribadisco l’invito a tutti i genovesi a fare acquisti sotto casa, per sostenere i nostri negozi di vicinato e chi rispetta le regole», ha dichiarato l’assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli.