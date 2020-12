Conclusi i lavori di rifacimento della pavimentazione degli interni del mercato ittico comunale di piazzale Bligny a Genova.

Con un investimento di 250 mila euro, è stata sostituita la vecchia pavimentazione di piastrelle con una uniforme in resina. I lavori di rifinitura, svolti a dicembre, hanno compreso anche la posa di paracolpi a protezione del lavoro eseguito e delle pareti.

«I lavori, iniziati a ottobre, sono stati effettuati durante i fine settimana, nei giorni di chiusura del mercato ittico, in modo da non impattare sull’attività degli operatori presenti, garantendo quindi la piena operatività della struttura – spiega l’assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli – abbiamo investito risorse importanti per rendere idonea alla destinazione attuale la pavimentazione dei locali interni, in piena sicurezza per chi ogni giorno lavora all’interno del mercato. L’impegno dell’attuale amministrazione è di rendere sempre più efficienti tutte le strutture dei mercati comunali, garantendo il massimo della fruibilità per gli operatori economici e nel pubblico interesse».