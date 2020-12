Sono partiti i lavori per la collocazione dell’eco raccoglitore in piazza Martinez, nel quartiere San Fruttuoso, a Genova. Conferendo bottiglie e flaconi in plastica nell’apposito contenitore, i cittadini potranno accumulare punti per ottenere premi e sconti da parte delle attività del territorio che hanno aderito al progetto.

L’iniziativa è di Amiu, in questo caso eseguita in collaborazione con il Municipio Bassa Val Bisagno: clicca qui per saperne di più.

La prossima installazione di una macchina per la raccolta della plastica sarà eseguita in piazza Galileo Ferraris, nel quartiere Marassi.

Fino a oggi erano attivi 4 eco raccoglitori Amiu in città, situati alla foce (piazza Paolo da Novi), in via Brin a Certosa, in piazza Pestarino/via Bologna nel quartiere di San Teodoro e a Quinto in piazzale Rusca.