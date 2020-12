Prosegue e si arricchisce di un nuovo capitolo la campagna #comprasottocasa lanciata da Camere di Commercio liguri, Regione Liguria, Comune di Genova e associazioni di categoria.

«Come Confesercenti mettiamo a disposizione di chi vorrà scaricarle, stamparle e affiggerle nella propria attività, dieci tavole, destinate ad aumentare a breve, di Gianluca Foglia “Fogliazza”, disegnatore satirico, illustratore, fumettista, autore e interprete teatrale e collaboratore, tra gli altri, de Il Fatto Quotidiano e Focus Scuola – annuncia Massimiliano Spigno, presidente di Confesercenti Genova – In questo modo implementiamo e rafforaziamo la campagna #comprasottocasa, fortemente voluta e sostenuta anche dalla nostra associazione per questo Natale 2020 in cui sono finalmente tornati alla ribalta il ruolo e l’importanza del commercio sotto di vicinato».

La campagna nasce da un progetto di Confesercenti Sarzana e il nonno protagonista della campagna è Massimo Pesucci, storico commerciante sarzanese custode e promotore delle tradizioni e della storia della città.

«Il disegno è un veicolo straordinario – commenta Foglia – e si presta con suggestione a trasmettere le piccole grandi storie che quotidianamente possiamo vivere nei negozi di fiducia sotto casa, alimentando in noi la consapevolezza che la relazione diretta è fondamentale».