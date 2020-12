Le segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Felsa Cisl, Nidil Cgil, UIltemp Uil hanno chiesto un incontro urgente al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per affrontare le problematiche occupazionali che coinvolgono i lavoratori somministrati della Culmv, la Compagnia Unica Paride Batini del Porto di Genova.

Si tratta di circa 100 lavoratori altamente specializzati, con un’età media compresa tra i 35 e 40 anni e nell’80% dei casi con moglie e figli a carico. I sindacati denunciano l’impossibilità per questi lavoratori di godere di strumenti contrattuali a salvaguardia del reddito. Sempre a tal proposito ricordano che il prossimo 31 dicembre scadrà l’accordo sindacale che garantisce un minimo sostegno economico a questi lavoratori.

Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Felsa Cisl, Nidil Cgil, UIltemp Uil ricordano come si tratti di lavoratori che in questi anni hanno contribuito al raggiungimento di importanti obiettivi di produttività per la Culmv e che in questa situazione di difficoltà non devono essere lasciati soli.

L’incontro richiesto all’Autorità di Sistema Portuale per risolvere presto e bene la vertenza, dovrà tenersi con la massima urgenza.