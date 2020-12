Fos rende noto, a seguito dell’accordo vincolante sottoscritto a metà novembre 2020, di aver effettuato in data odierna il closing dell’operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di InRebus Technologies dai soci venditori e amministratori delegati Stefania Grossi e Andrea Romano.

In base agli accordi, oggi la società ha corrisposto per cassa un corrispettivo pari a 600.000 euro corrispondente al 60% del prezzo di acquisto pattuito, pari a 1.000.000 euro.

Alla scadenza del 36° mese successivo al closing, Fos corrisponderà ai venditori un ulteriore importo in danaro, corrispondente al 30% del prezzo pattuito, ossia pari a 300.000 euro. La restante parte del prezzo, corrispondente al 10% del corrispettivo pattuito, ossia pari a 100.000 euro, verrà corrisposta indicativamente entro 30 giorni dalla data del closing odierno mediante trasferimento ai venditori delle azioni proprie di Fos da essa acquistate con i primi 100.000 euro investiti nell’acquisto di azioni proprie, sulla base del piano di buy-back deliberato dall’assemblea ordinaria della società nel mese di aprile 2020 e per il quale il consiglio di amministrazione ha disposto l’avvio in data 12 novembre 2020.

A tale riguardo, si ricorda che i soci venditori si sono impegnati, fino alla scadenza del 18° mese successivo al closing, a non trasferire, né in tutto né in parte, le azioni di Fos ricevute ai sensi dell’accordo firmato tra le parti.

Con questa operazione, Fos si pone l’obiettivo di potenziare la crescita di InRebus Technologies integrando le attività di servizi informatici sul territorio piemontese nella linea di business Information Technology favorendo l’evoluzione dei servizi in ricorrenti e outsourcing, in linea con il modello di business; ampliando l’offerta digitale di Fos con una nuova linea dedicata al Digital Learning; attivando una nuova presenza territoriale come presidio per le altre linee di business aziendali (Communication Technology, Automation and Solution, Engineering and Technology Transfer).