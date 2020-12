La direzione Sistemi e Componenti Meccanici di Fincantieri ha introdotto una nuova famiglia di thruster, cioè eliche di manovra, stabilendo un nuovo stato dell’arte in termini di comfort, affidabilità, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.

I risultati dell’ottimizzazione idrodinamica sono stati convalidati e certificati da un ente di classifica di primo livello: lo studio ha confermato che i thruster Fincantieri raggiungono i più bassi livelli di vibrazioni e rumorosità disponibili sul mercato, in grado di soddisfare i requisiti più severi.

È stato brevettato un nuovo sistema all’avanguardia per la chiusura del tunnel (thruster shutters) che assicura una significativa riduzione in termini di resistenza dello scafo garantendo un risparmio di carburante tra il 5% e il 10%. Questa soluzione innovativa garantisce elevate prestazioni di spinta trasversale grazie al flusso idrodinamico ottimizzato ed offre una perfetta protezione meccanica dell’elica (l’assieme è stato progettato per fungere da griglia). La soluzione progettuale adottata ha posto la massima attenzione ai criteri di manutenibilità, consentendo di ridurre al minimo i tempi delle operazioni in dry-dock e di effettuare manutenzioni con nave galleggiante. L’interfaccia ridotta garantisce una facile installazione su nuovi progetti e retrofit su tunnel esistenti.

Fincantieri è quindi in grado di offrire un Green Package completo e all’avanguardia, costituito da componenti che offrono massima sostenibilità e affidabilità:

• thruster di nuova generazione ad alte prestazioni in grado di soddisfare i requisiti più stringenti di comfort adottando un sistema di chiusura del tunnel perfettamente sagomato per un corretto ripristino dello scafo in navigazione;

• pinne stabilizzatrici che assicurano risparmio energetico e salvaguardia dell’ambiente grazie alla lubrificazione a grasso, brevettata e studiata per un facile retrofit;

• sistema di recupero del calore ad alta efficienza e dedicato all’applicazione navale.

Questi componenti avanzati sono concepiti attraverso soluzioni progettuali all’avanguardia volte a massimizzare l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale dell’intero sistema navale.