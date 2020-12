Mercoledì 16 dicembre aprirà la nuova Esselunga di via Piave a Genova.

«Non è stato facile far arrivare un marchio così importante a Genova. Esselunga porterà occupazione e la concorrenza farà in modo che la spesa sia più conveniente per tutti, dopo anni in cui il capoluogo ligure si collocava ai primi posti per la spesa più cara», commenta su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Il supermercato Esselunga avrà una superficie netta di vendita di 1.495 metri quadri. Saranno presenti tutti i reparti, con un servizio di bar e ristorazione nelle vicinanze.