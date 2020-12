In Liguria domenica 29 novembre, prima giornata di rientro in zona gialla e weekend di “black friday”, si è registrato un +31% rispetto allo stesso giorno della settimana precedente e un +318% nella variazione degli spostamenti rispetto al periodo di lockdown 22 marzo-3 maggio.

Lo rivelano i dati della mappa interattiva City Analytics realizzata da Enel X e Here Technologies per supportare pubbliche amministrazioni e protezione civile nell’emergenza Covid-19.

Nella provincia di Genova la variazione dei movimenti nella giornata di domenica scorsa è stata positiva del 426% rispetto al periodo di lockdown e del 19% rispetto allo stesso giorno della settimana precedente. A Savona +253 rispetto al lockdown e +36% rispetto alla domenica precedente, a Imperia le variazioni sono state, rispettivamente, del +223% e +32%, nello spezzino +327% e +29%.

Per quello che riguarda i flussi in entrata, secondo la mappa di Enel X, sempre nella giornata di domenica 29 novembre, in provincia della Spezia, il 65% degli ingressi proviene dalla provincia di Massa Carrara, il 28% da Genova e il 7% da Lucca.

In provincia di Genova, nella stessa giornata, i flussi di ingresso sono così distribuiti: 45% Savona, 38% Alessandria e 17% La Spezia.

Per quello che riguarda il territorio savonese, il 55% degli ingressi si è registrato dalla provincia di Genova, il 37% da Imperia, il 7% da Cuneo.

Nell’imperiese la maggioranza dei flussi di ingresso, domenica scorsa, si registra da Savona (94%), il restante 6% da Cuneo.

Il dato del 29 novembre relativo invece alla variazione dei flussi tra regioni confrontati con il periodo 13 gennaio -16 febbraio mostra un trend in calo in tutte le regioni (tranne la Sicilia, +120%, e la Sardegna che non è presente nella rilevazione). Per la Liguria, l’andamento segna un -68% dei flussi in uscita e un -66% dei flussi in entrata.

City Analytics – Mappa di mobilità è una soluzione basata sui big data che stima la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale.

Il sistema si si aggiunge alla suite City Analytics, realizzata da Enel X per le pubbliche amministrazioni e messa a disposizione, per la prima volta, a luglio 2019, di Amt per effettuare uno studio sui flussi di mobilità focalizzati sulla metropolitana del capoluogo ligure.