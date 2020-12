Con un ordine del giorno approvato questo pomeriggio all’unanimità dal Consiglio regionale, il Pd ha chiesto alla Regione un sostegno per le 19 imprese teatrali liguri danneggiate dagli effetti del Covid 19.

Il documento, che impegna la giunta ligure a stanziare al più presto delle risorse per le imprese teatrali liguri, è stato redatto a seguito dell’incontro fra i capigruppo e i rappresentanti di queste aziende culturali, che oggi danno lavoro a circa 400 persone in tutto il territorio regionale. “Gli effetti della pandemia – spiegano in una nota i consiglieri del gruppo del Pd – hanno causato, in Liguria, una perdita di circa 1,7 milioni di euro a questo settore. Parliamo di imprese non-profit e senza finanziamenti strutturali, che rivestono un ruolo fondamentale per la diffusione della cultura sul nostro territorio, spesso in collaborazione con scuole e Comuni”.

La giunta ligure, precisa il consigliere regionale del Pd Pippo Rossetti, «in attuazione di un ordine del giorno del Consiglio, ha previsto lo stanziamento, in questi giorni, di 700 mila euro per i lavoratori atipici dello spettacolo dal vivo, ma a questo punto serviva un atto che prevedesse una misura anche per le imprese teatrali, per garantire, in futuro, una ripresa della programmazione, visto che la stagione 2020-2021 è ormai compromessa dal Covid 19. Vigileremo affinché la giunta Toti mantenga l’impegno, garantendo una prospettiva a queste imprese».