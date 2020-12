Importante novità in merito alla legge che tutela i professionisti liguri nei pagamenti da parte dei privati per gli elaborati progettuali in materia edilizia e urbanistica.

Il consiglio regionale ha approvato un emendamento presentato dall’assessore Giacomo Giampedrone per conto della Giunta alla legge regionale n. 20 del 2020 proposta dal consigliere Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia, e votata in consiglio al termine della scorsa legislatura. L’emendamento prevede che le istanze presentate dai privati alla pubblica amministrazione per ottenere un provvedimento autorizzativo edilizio o urbanistico siano corredate anche dalla fattura quietanzata che attesti il pagamento delle prestazioni rese dal professionista.

«Questo emendamento – dichiara il consigliere Muzio, oggi capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare – rende più chiara e puntuale la modalità di applicazione della norma che tutela i professionisti in ordine al pagamento di quanto dovuto da parte del privato in relazione alla loro attività ed alla responsabilità che ne consegue. Come primo firmatario della legge esprimo soddisfazione e la mia piena condivisione dell’emendamento, che ne rafforza l’impianto e favorisce il raggiungimento degli obiettivi per i quali mi ero fatto promotore di questa normativa».