In Liguria nel 2019 i prodotti agroalimentari Dop e Igp valgono 35 milioni di euro, segnano una crescita del 6% rispetto al valore della produzione del 2018 e impattano solo per lo 0,2% sul totale nazionale. È quanto emerge dal 18esimo rapporto Ismea-Qualivita.

Sul valore della produzione totale in Liguria per Dop e Igp, 13 milioni di euro derivano dalla filiera del cibo, in sofferenza però nel corso del 2019, presumibilmente a causa del calo della produzione certificata di olio extravergine Dop: in controtendenza rispetto al dato medio nazionale (+5,7%), la filiera agroalimentare registra un calo del 3% rispetto al valore della produzione 2018, pari a 14 milioni.

I restanti 22 milioni derivano dal comparto del vino, che traina la crescita complessiva regionale mettendo a segno un +13,3% rispetto ai 20 milioni del 2018. La crescita media italiana del vitivinicolo Dop e Igp è invece del 2,9%.

I numeri del rapporto Ismea-Qualivita mettono in luce un comparto florido a livello nazionale: con ben 16,9 miliardi di valore di produzione, la filiera delle Dop e Igp si conferma un settore trainante per l’economia e in crescita del 4,2% in un anno. Il contributo al fatturato complessivo dell’agroalimentare italiano è del 19%, l’export è pari a 9,5 miliardi di euro (+5,1% in un anno), che corrisponde al 21% delle esportazioni nazionali di settore.

Nel 2019 si registra un trend positivo in 17 regioni su 20. A trainare è il Nord: Veneto (3,9 miliardi), Emilia-Romagna (3,5 miliardi), Lombardia (2,2 mld) e Piemonte (1,3 mld) concentrano da sole il 65% del valore produttivo delle filiere agroalimentari e vitivinicole Dop e Igp.

In questo contesto la Liguria, con 5 Dop e Igp nella filiera agroalimentare (acciughe sotto sale del mar Ligure, basilico genovese, focaccia di Recco col formaggio, olio extravergine di oliva Riviera Ligure, vitelloni piemontesi della coscia, produzione piemontese e del Ponente ligure) e 12 in quella del vino, si piazza, rispettivamente, al 18esimo e al 16esimo posto in classifica nazionale.

Per quello che riguarda, in particolare, l’olio extravergine di oliva, tra le prime cinque filiere per valore alla produzione c’è anche il Riviera Ligure Dop, insieme a Toscano Igp, Terra di Bari Dop, Val di Mazara Dop e Sicilia Igp. Insieme, queste produzioni valgono 59 milioni di euro. Il 2019 è stato però un anno caratterizzato da una minor quantità di prodotto certificato (11 mila tonnellate, -11%), a causa di una disponibilità complessiva 2018 particolarmente scarsa. Il valore alla produzione è di 82 milioni di euro (-4,6%) e di 134 milioni di euro al consumo (-7,4%). L’export riguarda il 39% della produzione certificata e raggiunge 56 milioni di euro (-11%). In Toscana, Puglia e Sicilia si concentrano quasi i tre quarti del valore totale degli oli certificati, con un valore rispettivamente di 25 milioni di euro, 20 milioni di euro e 16 milioni di euro. Nello scenario nazionale crescono le Igp regionali, con un incremento produttivo di quelle esistenti e l’introduzione di nuove registrazioni: olio di Puglia Igp nel 2019 e olio Lucano Igp nel 2020.

Più in generale, nella classifica dell’agroalimentare spiccano, ai primi posti, Emilia-Romagna (3 miliardi e 44 prodotti), Lombardia (1,7 miliardi e 34 prodotti) e Campania (682 milioni e 26 prodotti). Del resto, le prime tre Dop e Igp a trainare la filiera del cibo sono il Grana Padano, con un valore di produzione annua pari a 1,5 miliardi, il Parmigiano Reggiano (1,5 miliardi) e il Prosciutto di Parma (721 milioni). Quarto posto per la Mozzarella di bufala campana (426 milioni).

Nel settore vitivinicolo Veneto al primo posto (3,5 miliardi e 53 denominazioni), Toscana seconda (1 miliardo il valore della produzione 2019, 58 denominazioni), terzo il Piemonte (che conta il maggior numero di vini Dop e Igp, 59, per circa 980 milioni di euro di valore della produzione). Prosecco, Delle Venezie e Conegliano Valdobbiadene i primi tre vini per valore di produzione (rispettivamente, 680, 179 e 162 milioni di euro).