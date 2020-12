Monica Deiana è stata nominata, su indicazione del segretario territoriale Stelvio Musicò, dal responsabile nazionale Marco De Cesare, nuova coordinatrice dell’articolazione Confederale Provinciale di Ugl Giovani Genova.

Deiana, laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche, lavoratrice nel settore della ristorazione, porta in Ugl la propria esperienza di militanza nelle organizzazioni politiche giovanili genovesi.

UGL Giovani nasce nel 1996 ed è un dipartimento del sindacato che accoglie i giovani dai 14 ai 35 anni, che si riconoscono nei valori dell’UGL e nella sua visione del mondo del lavoro. La sua attività si concentra nel panorama delle politiche giovanili cercando di risolvere le problematiche scaturite dalla disoccupazione e dal disagio generazionale, attraverso la formazione e l’orientamento al lavoro e proponendo soluzioni per la crescita economica e sociale del Paese.

Ugl Giovani sviluppa una proposta politica da presentare nelle scuole, nelle università e negli organi istituzionali che renda il mondo giovanile protagonista della crescita economica e sociale della Nazione. Ugl Giovani partecipa al Consiglio Nazionale dei Giovani, che è un organo consultivo, punto di riferimento per gli enti e le organizzazioni giovanili per coordinare le proposte a vantaggio delle future generazioni, così come previsto dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

Ugl Giovani organizza corsi di formazione, convegni, e dibattiti di stampo culturale e valoriale per formare e far crescere lo studente e il ragazzo come persona e cittadino.

Ugl Giovani punta alla creazione di una rete di contatti, con lo scopo di riportare le proposte dei territori su un piano nazionale e di conoscere esperti provenienti da tutti i campi al fine di coinvolgerli all’interno di dibattiti pubblici. Ugl Giovani si pone come supporto professionale per l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso incontri con formatori, finalizzati alla ricerca dell’offerta più congrua rispetto alle proprie possibilità.