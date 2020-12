Sono 304 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, per un totale di 53.779 da inizio emergenza. Gli attualmente positivi sono 10.435 (-104), di cui 960 (-30) in ospedale (92 in terapia intensiva / TI, -1). 9.456 persone si trovano in isolamento domiciliare (-72).

Il dettaglio dei 304 nuovi casi per residenza:

IM: 43

SV: 50

GE: 147 (di cui 99 di Asl3, 48 di Asl4)

SP: 54

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 10

Sale anche il numero di guariti, oggi 388 in più, in totale 40.823. Oggi si contano 20 decessi (2.521 in totale nella nostra regione). Sono stati effettuati 3.092 tamponi (625.828 in totale). I tamponi antigenici rapidi sono 3.115 (89.266 in totale).

Gli ospedalizzati in dettaglio:

Asl 1 = 101 (9 TI)

Asl 2 = 86 (15 TI)

San Martino = 275 (30 TI)

Evangelico = 23 (5 TI)

Galliera = 129 (8 TI)

Gaslini = 11

Asl 3 Villa Scassi = 125 (9 TI)

Asl 4 = 100 (5 TI)

Asl 5 = 110 (11 TI)

Attualmente positivi per residenza = 10.435

IM = 821

SV = 1.126

GE = 6.013

SP = 1.662

Fuori regione = 360

Altro o in fase di verifica = 453

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 9.233

Asl 1 = 2.709

Asl 2 = 879

Asl 3 = 3.784

Asl 4 = 1.075

Asl 5 = 786

Il dettaglio dei decessi e carichi ospedalieri si può consultare qui

I flussi sono stati allineati come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità, considerando nei casi “guariti”, oltre ai pazienti che risultano negativi al test molecolare, anche quelli che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi (riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020).