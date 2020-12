Domani anche la Liguria entrerà in zona rossa, in base alle disposizioni dell’ultimo dpcm del governo. Saranno vietati gli spostamenti tra Regioni e Comuni, se non tra quelli più piccoli. Visite a parenti e amici consentite, ma solo a un massimo di due persone oltre ai conviventi, minori di 14 anni esclusi.

Anche a Genova le forze dell’ordine saranno impegnate a garantire il rispetto delle regole e il divieto di spostamenti, come ha spiegato oggi il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine di una conferenza stampa sul tpl.

«Metteremo in piedi i controlli con la polizia locale − ha dichiarato il sindaco − Controlli che si baseranno esclusivamente sull’analisi dell’autocertificazione, secondo le norme stabilite dal governo».