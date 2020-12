Sono giunti a Sestri Levante al termine i lavori di sistemazione dei locali situati al piano primo, secondo e terzo dell’ala est dell’edificio comunale di piazza della Repubblica, edificato intorno agli anni 30, importante tassello per la riorganizzazione degli uffici comunali.

Al piano terra è già presente il comando della Polizia municipale, mentre ai piani superiori oggetto di intervento, saranno trasferiti i seguenti uffici:

1. piano primo: Servizi demografici, Anagrafe, Stato civile ed Elettorale

2. piano secondo: Servizi Sociali, Pubblica istruzione, Sport e Cultura

3. piano terzo: Servizi Informatici.

L’intervento ha comportato il rifacimento dei servizi igienici, il parziale risanamento delle pavimentazioni in seminato di graniglia, l’installazione di nuovi impianti quali raffrescamento e rilevazione fumi, l’implementazione dell’infrastruttura in fibra ottica e la migrazione dell’intero archivio dati su nuovi server, l’adeguamento impianto ascensore esterno. I lavori hanno comportato un finanziamento complessivo di 600 mila euro.

È imminente lo spostamento degli uffici da viale Dante a piazza della Repubblica: il trasferimento dei Servizi Informatici è programmato in questi giorni, mentre per gli uffici di Servizi demografici, Anagrafe, Stato civile ed Elettorale avverrà dopo le festività natalizie. Previsto per febbraio, il trasloco di Servizi Sociali, Pubblica istruzione, Sport e Cultura.

Per completare la riorganizzazione degli uffici comunali sono in corso i lavori di ampliamento della palazzina di via Salvi, già sede dell’Area 4 Progettazione Manutenzione Ambiente, nella quale saranno trasferiti i servizi tecnici dell’Area 5 Pianificazione e Gestione del Territorio. Il termine di tale operazione è previsto per l’autunno 2021.

A conclusione saranno quindi liberati interamente i locali della sede comunale di viale Dante, destinata ad ospitare la nuova sede della Compagnia Carabinieri la cui progettazione definitiva è completata. Attualmente in corso la verifica ai sensi di legge.