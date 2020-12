Il Comune è riuscito a reperire le risorse per tutti i festival risultati idonei nell’ambito di Genova Città dei Festival, in un anno particolarmente difficile per il settore dello spettacolo dal vivo e in cui tutti gli operatori si sono trovati in grave difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria.

«Siamo certi che lo sforzo messo in campo dall’amministrazione comunale, insieme al supporto di Fondazione Carige, di Iren e di Coop, saranno di aiuto per questi progetti, che rappresentano un valore aggiunto nel panorama culturale genovese, nel segno della ripartenza» dichiara l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso.

Sono 36 i progetti che si sono aggiudicati il bando e il contributo economico da parte dell’amministrazione: un investimento di complessivi 389.644 euro, di cui 158 mila arrivano da Iren e Coop e 70 mila da Fondazione Carige, mentre i rimanenti fondi sono stati stanziati dal Comune di Genova.