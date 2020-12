«Il virus fa annullare tutte le iniziative locali, una scelta che lascia il segno, non ci sono le condizioni, perché il tempo che stiamo vivendo deve essere il tempo della responsabilità ma l’amministrazione non vuole arrendersi, e per questo ci rivolgiamo a tutti i commercianti invitandoli ad accendere il Natale nelle vetrine così da illuminare la città, cosa che farà nel modo possibile anche il Comune».

Lo dichiara l’assessore alle Tradizioni del Comune di Cogorno Franca Raffo, presentando un’iniziativa della giunta comunale.

Il Natale 2020, nel Comune di Cogorno, per via dell’emergenza Covid-19, non avrà il ricco calendario di manifestazioni natalizie degli anni scorsi. La scelta dell’amministrazione comunale è dovuta alla situazione creatasi negli ultimi mesi con il nuovo aumento dei contagi.