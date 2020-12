«Più di 44 milioni di euro per l’acquisto di autobus elettrici, ibridi o a basso impatto ambientale. In questo modo la Città Metropolitana di Genova potrà finalmente rinnovare il proprio parco mezzi ed eliminare progressivamente dalle strade cittadine autobus inquinanti, insicuri ed inefficienti sostituendoli con vetture di nuova generazione. Una svolta per il trasporto pubblico locale regionale e per la qualità del vivere cittadino».

Il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Roberto Traversi commenta così il via libera della Conferenza Stato Regioni al decreto interministeriale, proposto dal ministero dei Trasporti, che a completamento dell’attuazione del Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile stanzia 1,15 miliardi di euro a favore di Regioni e Comuni per l’acquisizione di nuovi bus per migliorare la qualità del servizio per i cittadini e promuovere la mobilità “green”.

Risorse che si sommano ai 2,97 miliardi già stanziati e che saranno ripartite dal 2019 al 2033 in favore di tutti i Comuni sopra i 100 mila abitanti. Nell’erogazione dei fondi il 35% è garantito ai Comuni del Mezzogiorno.

«Il rinnovamento del parco mezzi a disposizione delle aziende di trasporto pubblico locale è un passo essenziale per garantire trasporti cittadini più efficienti, sicuri e sostenibili – prosegue Traversi – Con queste risorse aiutiamo Comuni e Regioni a rispettare la strategia europea di contenimento degli agenti inquinanti legati al traffico con la progressiva eliminazione dei mezzi a benzina e diesel dai centri cittadini».