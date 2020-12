In occasione del passaggio della gestione del servizio rifiuti a Sat spa, a partire dal mese di gennaio 2021, i centri di raccolta (cdr) dei comuni di Borgio Verezzi, Borghetto Santo Spirito e Calizzano resteranno chiusi per alcuni giorni per esigenze organizzative e di adeguamento del servizio.

Nel dettaglio, a Calizzano il Cdr resterà chiuso dall’1 al 10 gennaio 2021. Il centro di raccolta riaprirà l’11 gennaio prossimo con il seguente orario: giovedì dalle 14 alle 16 e sabato dalle 10 alle 12. Il Cdr, situato in località Manore, frazione Caragna, è al servizio delle utenze domestiche con posizione Tari nei comuni di Calizzano, Bardineto e Murialdo.

A Borghetto Santo Spirito il Cdr di via Po rimarrà chiuso dall’1 al 17 gennaio. Il centro di raccolta riaprirà il 18 gennaio con il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.

A Borgio Verezzi il centro di raccolta situato in località Bottassano 3, chiuderà dal 1 gennaio al 10 gennaio e riaprirà lunedì 11 gennaio con il seguente orario: lunedì e mercoledì dalle 13 alle 16; sabato dalle 9 alle 12.

Per l’accesso al Cdr occorre: per i residenti documento di identità; per i non residenti documento di identità e attestazione iscrizione al ruolo della tassa rifiuti.

Sat Spa, nella nota informativa inviata, “si scusa con i cittadini e gli utenti per i possibili disagi. Le chiusure sono indispensabili per l’azione di riconversione delle isole ecologiche nei nuovi comuni nei quali Sat Spa opererà con l’inizio del nuovo anno. I centri di raccolta hanno un ruolo strategico per una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche in ottica di Ambito unico a livello provinciale e di una nuova governance del settore”.

Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800.966.156 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e lunedì, martedì e giovedì anche dalle ore 14:30 alle 17:00, oppure consultare il sito.