Con il protrarsi dell’emergenza Covid19 il governo ha stabilito un’ulteriore proroga al 30 aprile 2021 della validità delle carte d’identità scadute o in scadenza.

Il rinnovo rimane obbligatorio solo per chi deve recarsi all’estero, poiché per quanto riguarda l’espatrio la validità resta quella già indicata sul documento.

Le limitazioni dovute all’esigenza di evitare gli assembramenti e la necessità di accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione hanno fatto crescere in modo esponenziale la richiesta, da parte dei cittadini, della carta Spid, strumento di identità digitale sicuro che permette di utilizzare i servizi della Regione, del Comune e in generale di accedere a quasi tutto quello che i servizi pubblici mettono a disposizione dei cittadini in via digitale.

I Servizi civici del Comune di Genova abilitati al riconoscimento del cittadino e al rilascio delle credenziali per l’identità digitale sono attualmente sette ma, in considerazione del gran numero di richieste da parte dei cittadini, nei prossimi giorni saranno attivate altre cinque postazioni, tra cui alcune in biblioteche e uffici turistici.

«Genova ha sempre puntato sulla Spid come strumento di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, non per niente siamo stati il primo grande comune italiano abilitato dall’Agenzia per l’Italia digitale a rilasciare l’identità digitale – dichiara l’assessore alla Salute dei cittadini, Informatica, Servizi civici e Anagrafe Massimo Nicolò – Spid è ormai indispensabile, a prescindere dall’emergenza epidemiologica, per l’accesso a moltissimi servizi forniti da Pubbliche Amministrazioni e da privati aderenti, quindi puntiamo a rendere sempre più efficiente e capillare la nostra rete di Spid Point su tutto il territorio cittadino».

Queste le postazioni attualmente attive, ricordando che gli aggiornamenti sui nuovi Spid point e sulle modalità di accesso negli sportelli già esistenti si trovano sul sito istituzionale del Comune.

– Ufficio Anagrafe Centrale (corso Torino 11)

su appuntamento, prenotazione online dalla pagina del sito del Comune di Genova sopra indicata

– Ufficio Anagrafe Municipio I (piazza Santa Fede, 6/7)

su appuntamento alla mail decentratoanagrafe16@comune.genova.it

– Ufficio Permessi Municipio I (piazza Santa Fede, 6/7),

su appuntamento alla mail municipio1permessi@comune.genova.it

– Ufficio Permessi Municipio III (piazza Manzoni 1),

su appuntamento alla mail municipio3permessi@comune.genova.it

– Sportello del Cittadino – Municipio VI (via Bottino 6),

su appuntamento alla mail sportello6@comune.genova.it

– Ufficio Permessi Municipio VII (piazza Gaggero 2),

su appuntamento alla mail municipio7permessi@comune.genova.it

– Ufficio Anagrafe Municipio IX (piazza Ippolito Nievo 1),

su appuntamento alla mail municipio9demografici@comune.genova.it