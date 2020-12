È morto il presidente di Banca Carige, Vincenzo Calandra Buonaura.

Lo annuncia un comunicato della banca.

Francesco Guido, amministratore delegato di Carige, dichiara: «Il pur breve periodo di lavoro trascorso insieme è stato sufficiente per apprezzare immediatamente non soltanto l’elevatissima statura professionale del professore, l’equilibrio e la profondità dell’esperienza, ma anche il tratto di umanità, cordiale e sincera, che lo rendeva assolutamente prezioso. Al dolore di tutti unisco il mio personale dolore, avendolo sempre avuto al mio fianco e ricevendo costantemente parole di incoraggiamento e appoggio assolutamente concreto. Non ho avuto il tempo di dirgli fino in fondo quanto gli fossi profondamente grato e quanto mi sentissi onorato della sua amicizia. Prego affinché Dio lo accolga subito fra le Sue braccia».