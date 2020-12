Il cda di Banca Carige ha deciso di convocare per il 22 febbraio l’assemblea degli azionisti allo scopo di nominare il nuovo presidente, dopo la scomparsa, nei giorni scorsi, di Vincenzo Calandra Buonaura, e il nuovo vicepresidente, che sostituirà Angelo Barbarulo, dimessosi nel giugno scorso per motivi personali.

In un comunicato Carige rende noto che oggi si è tenuta una riunione del consiglio di amministrazione della banca, convocata in via d’urgenza per provvedere in merito agli adempimenti correlati alla scomparsa del proprio presidente.

Il consiglio ha deliberato: di non procedere alla cooptazione di un nuovo membro del cda a seguito e per effetto della scomparsa del presidente, e di rimettere all’assemblea dei soci la nomina dei membri del cda necessari per riportarlo all’originaria composizione di 10 amministratori e la nomina del presidente e del vicepresidente; di convocare conseguentemente l’assemblea ordinaria della banca in unica convocazione per il giorno 22 febbraio 2021 alle 10.30 presso la Sede Centrale, Via Cassa di Risparmio 15, Genova, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. nomina di amministratori: delibere inerenti e conseguenti;

2. nomina del presidente del consiglio di amministrazione;

3. nomina del vice presidente del consiglio di amministrazione.

 di nominare Computershare spa quale “rappresentante designato” ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs. n.58/98.

A causa dell’emergenza Covid-19, allo scopo di contrastare la diffusione del virus, la società adotterà misure di prevenzione in ordine alla partecipazione all’assemblea, nel rispetto di quanto disposto dalle previsioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Ogni informazione riguardante tali misure di prevenzione, unitamente a modalità e termini per: la legittimazione all’intervento e al voto; la rappresentanza in assemblea tramite il rappresentante designato Computershare spa; l’esercizio del diritto di porre domande, di integrare l’ordine del giorno e di presentare proposte di delibera; la reperibilità della documentazione relativa all’assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative all’assemblea, saranno riportate nell’avviso di convocazione il cui testo integrale sarà messo a disposizione del pubblico oggi presso la sede sociale della banca (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Affari Societari e di Gruppo), sul sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile sul sito www.emarketstorage.com e con le altre modalità normativamente previste.

La restante documentazione assembleare, ivi incluse le relazioni del Consiglio all’Assemblea sui vari punti all’ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità normativamente previsti.

Fino alla data dell’assemblea le funzioni e i compiti del presidente saranno svolti dal consigliere anziano Francesco Micheli ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 dello statuto, fermi restando i poteri di rappresentanza legale già attribuiti all’amministratore delegato.