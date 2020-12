Il Comune di Chiavari ha riaperto i termini per presentare l’istanza per l’erogazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità: c’è tempo fino al 30 dicembre 2020. I buoni saranno in distribuzione a partire dall’11 gennaio 2021 e i beneficiari verranno contattati telefonicamente e informati sulle modalità ed il luogo di consegna.

«Il fondo messo a disposizione non è stato del tutto impiegato – spiega l’assessore ai Servizi sociali, Fiammetta Maggio – abbiamo ancora oltre 26 mila euro da utilizzare per accogliere le richieste di coloro che non sono riusciti a presentarle per tempo, aiutando concretamente i nostri concittadini. Dopo la verifica dell’idoneità dei requisiti, ad oggi abbiamo aiutato 413 famiglie: l’entità del buono va da un minimo di 100 ad un massimo di 500 euro per nucleo composto da 5 o più persone. Inoltre, da inizio emergenza abbiamo consegnato pacchi contenenti generi alimentari a circa 200 nuclei familiari grazie alla solidarietà offerta dal Banco Alimentare, da Cantaluppi e dai commercianti chiavaresi».

Le domande, compilate in tutte le sue parti, dovranno essere consegnate all’ufficio Protocollo in piazza N.S. dell’Orto 1 o inviate alla mail protocollo@comune.chiavari.ge.it.

Il Comune precisa che in questo momento non è possibile rivolgersi agli uffici dell’Informagiovani in quanto chiusi per le festività natalizie. Per informazioni è possibile contattare il numero 0185/365499, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 8.30 alle 10.30.