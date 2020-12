L’accordo raggiunto sulla Brexit, l’avvio della distribuzione dei vaccini e la firma di Trump sul provvedimento di aiuti all’economia Usa hanno spinto le borse europee, tutte positive in chiusura, ben intonate con Wall Street. Francoforte segna +1,4%, Parigi +1,2%, Londra è rimasta chiusa per festività. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share +0,71%, Ftse Mib +0,72%, Ftse Aim Italia +0,75%. Lo spread Btp/Bund si è attestato su 107 punti (variazione -2,67%, rendimento Btp 10 anni+0,51%, rendimento Bund 10 anni -0,56%).

A Piazza Affari si sono distinti i comparti del lusso, con Moncler +3,2%, e dell’auto, con Pirelli +2,5%.

Sul fronte dei cambi, l’euro risale a 1,221 dollari (1,219 nella chiusura precedente) e vale 0,908 sterline (0,897), con la divisa britannica che ripiega dopo il rafforzamento seguito agli accordi della Brexit. La divisa europea vale inoltre 126,88 yen (126,38).

In leggero calo le quotazioni del greggio: il Wti di febbraio scambia a 48,1 dollari (-0,2%) e il Brent a 51,3 dollari (-0,1 per cento).