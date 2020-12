Chiusura in ribasso per le principali Borse europee dopo le indicazioni pessimistiche date dalla Bce sulla ripresa dell’economia in Europa. Madrid segna -1,46%, Francoforte 1,36%, Londra -0,8%, Parigi 0,76%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share -0,97%, Ftse Mib -0,97%, Ftse Aim Italia +0,29%. In aumento lo spread Btp/Bund, attestato sui 115 punti (+2,67%)

A Piazza Affari calo del 3,5% delle azioni di Leonardo, penalizzate dal timore di una Brexit senza accordo, in considerazione dell’esposizione del gruppo nel Regno unito. Giù Tim del 3,9% dopo la revisione al ribasso del giudizio di Moodys’. In rialzo Moncler (+2,4%) ancora per effetto dell’acquisizione di Stone Island annunciata a inizio settimana. Sul fronte dei cambi, euro stabile a 1,2111 dollari (1,2119 ieri sera). Vale 125,85 yen, mentre il dollaro-yen è pari a 103,91.L’euro/sterlina si attesta a 0,9159, il cambio sterlina/dollaro a 1,3220.

Debole il greggio: il Wti, contratto con consegna a gennaio, si attesta a 46,68 dollari.