Chiusura debole per le borse europee, tutte in ribasso, nonostante l’andamento positivo di Wall Street. Londra segna -0,70%, Parigi -0,22%, Francoforte -0,31%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share -0,15%, Ftse Mib -0,12%, Ftse Aim Italia +0,22%. Lo spread Btp/Bund si è attestato su 108 punti (variazione -1,68%, rendimento Btp 10 anni+0,51%, rendimento Bund 10 anni-0,56%).

A Piazza Affari in testa al Mib si piazza Saipem (+1,57%) dopo il contratto in Australia (quota parte di 1,2 miliardi). Deboli banche e utility ma il ribasso maggiore è di Campari (-1,29%). Fuori dal listino principale Fincantieri chiude a +1,01% dopo la proroga di un mese sul progetto Stx.

Debole il dollaro con l’euro che vale 1,28 dollari (da 1,224 ieri in chiusura) e 126,93 yen (da 126,86), mentre il dollaro-yen scambia a 103,3 (da 103,49).

Il petrolio viaggia in ribasso: il Wti cede lo 0,1% sotto 48 dollari.