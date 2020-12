Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib guadagna lo 0,45% a 22.385 punti.

Tra i principali rialzi ci sono Atlantia (+1,53%), Ferrari (+1,39%). In calo Prysmian (-1,11%) e Cnh Industrial (-1,09%).

Avvio di seduta positivo per le principali borse europee. Londra guadagna l’1,51% a 6.601 punti, Francoforte lo 0,6% a 13.873 punti, Parigi lo 0,39% a 5.610 punti.

Tra le borse asiatiche, Tokyo ha terminato ampiamente positiva con il Nikkei a +2,66% sui massimi da oltre 30 anni.

Tra i dati in arrivo oggi dagli Usa l’indice della Fed di Dallas sul terziario e le scorte settimanali di greggio.

Quotazioni del petrolio in rialzo sul mercato after hour con il greggio Wti a 47,89 dollari al barile in rialzo dello 0,5% rispetto alle quotazioni di ieri sera. Il Brent sale dello 0,4% a 51,10 dollari al barile.

Nei cambi euro in lieve rialzo sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,2249 dollari contro il livello di 1,213 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street. Sullo yen l’euro è in calo e passa di mano a 127,03.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto a 108 punti base in aumento. Il rendimento è a +0,51%.