Apertura in lieve rialzo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib guadagna lo 0,21% a 22.019 punti. Con il trascorrere degli scambi però vira in negativo. Tra i titoli in rialzo Moncler (+1,94%) e Prysmian (+1,42%). In ribasso Saipem (-1,67%) e Tenaris (-1,57%).

Apertura piatta per le principali Borse europee, con Parigi (-0,03%) a 5.581 punti, seguita da Francoforte (-0,06%) a 13.304 punti e Londra (-0,01%) a 6.462 punti poco dopo l’inizio delle contrattazioni.

In ordine sparso le principali borse asiatiche con gli investitori che aspettano di vedere l’andamento delle trattative per l’introduzione di un piano di stimolo a sostegno dell’economia americana e l’andamento della seconda parte di pandemia nel mondo. Piatta Tokyo (+0,03%).

Tra i dati macroeconomici attesi in giornata, l’indice Pmi composito in Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e nell’Ue, insieme alle vendite al dettaglio di ottobre. Dagli Usa le richieste settimanali di sussidi e l’indice composito Pmi.

Prezzo del petrolio in calo questa mattina. Il barile Wti passa di mano a 45,02 dollari con un calo dello 0,57% mentre il Brent vale 48,05 dollari con una riduzione dello 0,41%.

Nei cambi l’euro passa di mano a 1.2118 dollari con un aumento dello 0,25, ai massimi da aprile 2018. Contro lo yen scambia a 126,57.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco dopo aver aperto a 113 punti base. Il rendimento è a +0,59%.