La Borsa di Milano ha aperto in rialzo con il primo Ftse Mib che guadagna lo 0,8% a 21.872 punti. Sul listino principale in evidenza Fca (+2,27%), Azimut Holding (+1,71%) e Leonardo (+1,65%). In calo Atlantia (-3,52%).

Borse europee positive: le discussioni tra il Regno Unito e l’Europa proseguono e le Borse lo leggono come un segnale positivo alla ricerca di un accordo per la Brexit. Londra che guadagna in avvio lo 0,13% a 6.538 punti, Francoforte lo 0,84% a 13.227 punti, Parigi lo 0,8% a 5.551 punti.

Nei mercati asiatici il miglioramento della fiducia delle imprese ha spinto Tokyo a raggiungere i massimi di oltre due anni, con il Nikkei che ha guadagnato lo 0,3%.

Quotazioni del petrolio in rialzo in avvio di settimana: il greggio Wti guadagna l’1,12% rispetto alle quotazioni di venerdì a 47,08 dollari al barile; il Brent sale dell’1,18% a 50,56 dollari.

Nei cambi l’euro-dollaro usa è in leggero rialzo a 1,215 (+0,14%). In salita anche l’euro-yen: 126,375 (+0,19%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto a 114 punti base in leggera diminuzione. Il rendimento è a +0,52%.