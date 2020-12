I nuovi casi di Covid-19 in Liguria sono 314. In totale da inizio emergenza i numeri salgono a 53.475 casi. Gli attualmente positivi sono 10.539 (-516), di cui 990 (-21) in ospedale (di cui 93 in terapia intensiva / TI, -6) e 9.528 in isolamento domiciliare (-488).

I tamponi effettuati oggi sono 3.708 (in totale 622.736), quelli antigenici rapidi salgono a 86.151 (+4.828). Sale il numero dei guariti: sono 40.435 in totale (+803). Oggi si contano 27 deceduti (2.501).

Il dettaglio dei 314 nuovi casi:

IM: 34

SV: 81

GE: 146 (di cui 126 di Asl3, 20 di Asl4)

SP: 39

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 14

Alisa precisa che il dato dei nuovi positivi è riferito alla effettiva residenza della persona testata.

Ospedalizzati = 990 (93 TI)

Asl 1 = 111 (10 TI)

Asl 2 = 93 (14 TI)

San Martino = 283 (31 TI)

Evangelico = 23 (5 TI)

Galliera = 129 (8 TI)

Gaslini = 9

Asl 3 Villa Scassi = 126 (9 TI)

Asl 4 = 104 (6 TI)

Asl 5 = 112 (10 TI)

Attualmente positivi per residenza (10.539)

IM = 884 (-110)

SV = 1.158 (-4)

GE = 6.046 (-315)

SP = 1.664 (-109)

Fuori regione = 370 (+69)

Altro o in fase di verifica = 457 (-7)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 9.252

Asl 1 = 2.487

Asl 2 = 890

Asl 3 = 4.016

Asl 4 = 1.085

Asl 5 = 774

