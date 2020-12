Sono 223 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, per un totale di 55.841 da inizio emergenza. I test antigenici rapidi effettuati oggi sono 1.388 per un totale di 115.299 dal due di novembre. I tamponi molecolari di oggi sono 2.533, in totale 651.718 da inizio emergenza.

Questo il dettaglio sui nuovi positivi che a partire da oggi sono divisi per l’effettiva residenza della persona testata:

Imperia Asl 1:3

Savona Asl 2: 71

Genova: 121 (di cui 118 di Asl3, 3 di Asl4)

La Spezia Asl 5: 22

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 6

Attualmente positivi al Covid sono 8.300 persone (-113), di queste 853 (+10) sono in ospedale (di cui 73 in terapia intensiva, -2) e 7.427 in isolamento domiciliare (-125).

I guariti totali sono 44.867 (+319).

Il numero dei morti è arrivato a 2.674 (+17).

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 82 (+1), 5 in terapia intensiva

Asl 2: 95 (+4), 13 in terapia intensiva (+1)

San Martino: 238 (-4), 29 in terapia intensiva

Galliera: 115 (-2), 5 in terapia intensiva

Ospedale Evangelico: 11 (-1), 1 in terapia intensiva

Gaslini: 8

Asl 3 Villa Scassi: 98 (+5) 8 in terapia intensiva (-1)

Asl 4: 98, 6 in terapia intensiva

Asl 5: 108, 6 in terapia intensiva

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 658

Savona: 1.110

Genova: 4.499

La Spezia: 1.407

Fuori regione: 237

Altro o in fase di verifica: 389

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 6.885

Asl 1: 1.694

Asl 2: 573

Asl 3: 3.173

Asl 4: 692

Asl 5: 753