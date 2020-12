Sono 349 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, per un totale di 52.372 da inizio emergenza, di cui 6.868 (+70) individuati da screening e 45.504 in pazienti sintomatici (+279).

Questo il dettaglio sui nuovi positivi che a partire da oggi sono divisi per l’effettiva residenza della persona testata:

Imperia Asl 1: 45

Savona Asl 2: 50

Genova: 173 (di cui 137 in Asl 3 e 36 in Asl 4)

La Spezia Asl 5: 70

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 11

Attualmente positivi al Covid sono 12.043 persone (-154), di queste 1.065 (-43) sono in ospedale (di cui 102 in terapia intensiva, tre in meno) e 10.934 in isolamento domiciliare (-108).

I tamponi effettuati sono 4.620, in totale 609.306 da inizio emergenza.

I guariti totali sono 37.906 (+484); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Diciannove i decessi registrati tra il 26 novembre e l’1 dicembre.

Il numero dei morti è arrivato a 2.423.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 118 (+1), 12 in terapia intensiva (0)

Asl 2: 102 (-6), 12 in terapia intensiva (-1)

San Martino: 310 (-1), 35 in terapia intensiva (-1)

Galliera: 135 (-7), 9 in terapia intensiva (-1)

Ospedale Evangelico: 34 (-7), 9 in terapia intensiva (+2)

Gaslini: 8 (0)

Asl 3 Villa Scassi: 135 (-10) 9 in terapia intensiva (0)

Asl 3 Gallino: 0 (0)

Asl 3 Micone: 0 (-1)

Asl 4 Sestri Levante: 109 (-13), 7 in terapia intensiva (+1)

Asl 4 Lavagna: 2 (0), 0 in terapia intensiva

Asl 4 Rapallo: 0 (-10), 0 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana: 110 (0), 9 in terapia intensiva

Asl 5 La Spezia: 4 (-1), 3 in terapia intensiva.

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 1.141 (+11)

Savona: 1.282 (-33)

Genova: 6.954 (-141)

La Spezia: 1.885 (+14)

Fuori regione: 279 (-1)

Altro o in fase di verifica: 502 (-4)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 9.662 (+61)

Asl 1: 2.647 (+177)

Asl 2: 1.121 (-3)

Asl 3: 4.180 (-120)

Asl 4: 955 (+41)

Asl 5: 759 (-34)