Praxi ufficio di Genova seleziona un senior buyer per azienda italiana leader nel mercato del wellness che opera sul mercato nazionale ed europeo, organizzativamente ben strutturata, e in fase di costante crescita.

Requisiti:

• Il candidato ideale è in possesso di laurea o cultura equivalente e ha maturato precedente esperienza di alcuni anni in attività analoghe per prodotti tecnici.

• Si richiedono buone doti relazionali e comunicative, orientamento al lavoro in team, capacità di lavoro in autonomia, attenzione al raggiungimento dei risultati.

• Completano il profilo la conoscenza dei principali software gestionali e la conoscenza fluente della lingua inglese per i quotidiani rapporti con fornitori e clienti all’estero.

• Richiesta disponibilità a brevi trasferte.

Offerta

Assunzione a tempo indeterminato, con la qualifica di impiegato/a CCNL commercio, superato positivamente il periodo di prova. Le condizioni economiche saranno rapportate alle dinamiche di mercato e commisurate all’esperienza posseduta.

Sede di lavoro: Arenzano

Maggiori informazioni qui

Riferimento Praxi: SP16620 – Fonte: Praxi